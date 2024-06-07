Экзитполы в Индии вызывают критику

Крайне неточные данные экзитполов в Индии, предсказывающие убедительную победу на выборах партии премьер-министра Нарендры Моди, вызвали критику, а также привели к призывам проведения расследований на вопрос возможных манипуляций, пишет Bloomberg.
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