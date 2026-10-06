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Gulliver планирует выйти на рынок товаров для животных с новым брендом

Gulliver планирует выйти на рынок товаров для животных с новым брендом

АО «Холдинговая компания (ХК) «Абсолют»», управляющее сетью магазинов одежды для детей и подростков Gulliver, подало заявку на регистрацию нового товарного знака.

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