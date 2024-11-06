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Трамп победил, гигант увольняет тысячи сотрудников. Немецкая газета описала ситуацию одним словом

Трамп победил, гигант увольняет тысячи сотрудников. Немецкая газета описала ситуацию одним словом

На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США новости в Германии обрели совсем мрачный оттенок. Гигант промышленности Bosch увольняет тысячи сотрудников, в правящей коалиции наметился раскол.

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