Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Владимир Путин последовательно отстаивает ценности, близкие каждому россиянину. На это указал губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении главы государства с днем рождения.
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