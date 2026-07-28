Перемирие в небе? По разрушениям Киеву прилетает больше, чем российским НПЗ, — и это не фигура речи, .
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Перемирие в небе? По разрушениям Киеву прилетает больше, чем российским НПЗ, — и это не фигура речи, .
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