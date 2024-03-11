А действительно, что происходит с троллейбусом #21? Машины на самом деле всё хуже и хуже. Как будто бы и без ТО.
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А действительно, что происходит с троллейбусом #21? Машины на самом деле всё хуже и хуже. Как будто бы и без ТО.