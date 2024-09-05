Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

Avia.pro - СМИ В суровом северном городе Сургуте, где даже морозы уважают местные порядки, разразилась настоящая драма, достойная пера лучших мастеров детективного жанра.

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Комментарии
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Мигранты  должны жить в резервациях ! За колючей проволокой! Выход - только на работу. По утвержденному маршруту. За нахождение вне территории резервации в нерабочее время - публичная порка розгами на площади. Никаких &quot;семей&quot;!
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