Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»

213 Мигранты должны жить в резервациях ! За колючей проволокой! Выход - только на работу. По утвержденному маршруту. За нахождение вне территории резервации в нерабочее время - публичная порка розгами на площади. Никаких "семей"!

Надежда Минаева Посмотрите, что творится в Красногорске, Павшинская Пойма, рядом с Правительством Московской области! Многочисленные торговые палатки, где торгуют без разрешения, без кассовых аппаратов, продуктами без сертификатов, неизвестного происхождерия! Где налоговпя инспекция? Где полиция? Где СЭС?