Avia.pro - СМИ В суровом северном городе Сургуте, где даже морозы уважают местные порядки, разразилась настоящая драма, достойная пера лучших мастеров детективного жанра.
Сургут: Воспитательная акция от Русской Общины или как утихомирить приезжих «предпринимателей»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
213
Мигранты должны жить в резервациях ! За колючей проволокой! Выход - только на работу. По утвержденному маршруту. За нахождение вне территории резервации в нерабочее время - публичная порка розгами на площади. Никаких "семей"!
Ответить
16 час.
Надежда Минаева
Посмотрите, что творится в Красногорске, Павшинская Пойма, рядом с Правительством Московской области! Многочисленные торговые палатки, где торгуют без разрешения, без кассовых аппаратов, продуктами без сертификатов, неизвестного происхождерия! Где налоговпя инспекция? Где полиция? Где СЭС?
Ответить
12 час.
Николай
Как где, на коротком поводке у чурок. Разве не эту вертикаль 30 лет строило кремлёвское руководство?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии