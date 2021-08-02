СмехотерапияНедвижимостьПро романтиков Многие рассказывают чудесное про романтиков. Хотя их этим снарядом всего лишь задело по касательной.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина Чещинакак-то по молодости муж мой тоже решил сыграть в романтика. Пока я загорала на берегу речки, он нарвал одуванчиков (много!) и посыпал меня ими. Очень романтично...со стороны )))) На деле - я орала, потому что прохладные цветы на разгоряченное тело - как будто кусочками льда обсыпали )))Ирина Чещинакак-то по молодости муж мой тоже решил сыграть в романтика. Пока я загорала на берегу речки, он нарвал одуванчиков (много!) и посыпал меня ими. Очень романтично...со стороны )))) На деле - я орала, потому что прохладные цветы на разгоряченное тело - как будто кусочками льда обсыпали )))Комментировать
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