Смехотерапия

21 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Про романтиков

Про романтиков

Многие рассказывают чудесное про романтиков. Хотя их этим снарядом всего лишь задело по касательной.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Ирина Чещина
как-то по молодости муж мой тоже решил сыграть в романтика. Пока я загорала на берегу речки, он нарвал одуванчиков (много!) и посыпал меня ими. Очень романтично...со стороны )))) На деле - я орала, потому что прохладные цветы на разгоряченное тело - как будто кусочками льда обсыпали )))
Ирина Чещина
как-то по молодости муж мой тоже решил сыграть в романтика. Пока я загорала на берегу речки, он нарвал одуванчиков (много!) и посыпал меня ими. Очень романтично...со стороны )))) На деле - я орала, потому что прохладные цветы на разгоряченное тело - как будто кусочками льда обсыпали )))

Картина дня

наверх