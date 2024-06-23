Ну и какой же праздник без угощений! 🍳 Вкусную кашу и яичницу приготовят традиционно для гостей станицы Администрация Филоновского поселения.
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Ну и какой же праздник без угощений! 🍳 Вкусную кашу и яичницу приготовят традиционно для гостей станицы Администрация Филоновского поселения.