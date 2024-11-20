Риттер: Решение США об ударах в глубь России говорит об отчаянии Запада

АндрейБорков

Ну ударили укропитеки по объекту в Брянской области и что? Запад как то особо не вспотел даже. Может быть, хотелось бы, Россия ответит и не воздухом и бумагой(соплежуйством и заявлениями не очень конкретными). Но пока реакция бумажно-соплежуйская, значит по нашим объектам, по городам, военным базам и заводам с территории УкРуины НОТО будет херачить. Как то это все не радостно, от слова СОВСЕМ!