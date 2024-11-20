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Картина дня. Финансы

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Риттер: Решение США об ударах в глубь России говорит об отчаянии Запада

Риттер: Решение США об ударах в глубь России говорит об отчаянии Запада

Решение президента США Джо Байдена об ударах американскими ракетами ATACMS в глубь территории России говорит об отчаянии западных стран из-за «гарантированной победы России».

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну ударили укропитеки по объекту в Брянской области и что? Запад как то особо не вспотел даже. Может быть, хотелось бы, Россия ответит и не воздухом и бумагой(соплежуйством и заявлениями не очень конкретными). Но пока реакция бумажно-соплежуйская, значит по нашим объектам, по городам, военным базам и заводам с территории УкРуины НОТО будет херачить. Как то это все не радостно, от слова СОВСЕМ!
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