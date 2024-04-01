Лондон обыгрывает Москву: Союзники за спиной Путина строят обходные пути

ТН

Татьяна Недогреева

А почему до сих пор не забрали русских к себе домой? Наверняка пытались они не раз за 30 лет это сделать. И никто не позаботился о возвращении их на родину. Это же наши многосрадальные люди, посланные когда- то своей же страной на работу в союзные республики, а потом своей же родной страной забытые. А у них там уже и дети, и внуки выросли. Вот вам и рабочая сила. Своя, а не мигранская. А сколько понастроили жилых домов,которые стоят пустые. Вселяйте туда наших переселенцев за льготные малопроцентные кредиты. А то сразу:" придется вводить войска на защиту русских" . Так никакой армии не хватит. Надо всех своих забрать к себе. Дать им нормально жить. Почему мы все всегда делаем не для себя и своих, а вечно перед кем- кланяемся, чтоб ,не дай бог, кого- то обидеть. А своих обижать можно. Они же свои.