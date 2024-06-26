СПбГУПТД: создан фильтр с золотом и серебром для вентиляции больниц

Ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали адсорбирующий бактерицидный материал, в основе которого лежит углеродное волокно и наночастицы золота и серебра.
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