СПбГУПТД: создан фильтр с золотом и серебром для вентиляции больниц

Ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали адсорбирующий бактерицидный материал, в основе которого лежит углеродное волокно и наночастицы золота и серебра.