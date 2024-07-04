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В Бугульме полицейские задержали курьера, работавшего на мошенников

В дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району поступил ряд заявлений от обманутых горожан. Две пенсионерки сообщили о том, что неизвестные похитили у них денежные средства под предлогом «Ваш родственник попал в беду».

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