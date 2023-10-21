Медвежий угол
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Медвежий угол

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Допрятались “голову в песок”? Что делать-то будем?

Допрятались “голову в песок”? Что делать-то будем?

  Всякий раз, когда в Самаре происходит очередной громкий скандал с мигрантами, власти начинают петь мантры о недопустимости разжигания межнациональной розни.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
чиновников которые отвечают за миграцию в тюрьму с конфискацией. а мигрантов в зашей вон с России. или забыли как они у себя вытворяли русских со своей территории...или совсем память у наших чинуш отшибло. вон это шобло с нашей страны это будет справедливо. а то им строй школы вообще оборзели вместе с нашими внутренними врагами.
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1 час.
Зоя Копань
А ведь этот глава диаспоры извинился, но верить в их извинения никак нельзя, это было не искреннее лицемерное извинение...
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40 мин.
ИС
Игорь Снетков
кто?
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20 мин.

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