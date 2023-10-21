Допрятались “голову в песок”? Что делать-то будем?

АЛ

Александр Лепаев

чиновников которые отвечают за миграцию в тюрьму с конфискацией. а мигрантов в зашей вон с России. или забыли как они у себя вытворяли русских со своей территории...или совсем память у наших чинуш отшибло. вон это шобло с нашей страны это будет справедливо. а то им строй школы вообще оборзели вместе с нашими внутренними врагами.