Reuters: в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу

Обсуждения этого вопроса продолжатся на этой неделе Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных активов России в случае их изъятия Западом, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника министерства финансов США.
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