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Изучить, поджечь и замочить: как отличить натуральный рис от подделки

Изучить, поджечь и замочить: как отличить натуральный рис от подделки

Рис не только является самостоятельным гарниром, но и входит в состав многих популярных блюд. Для того чтобы результат готовки порадовал, важно грамотно подойти к выбору крупы, ведь порой в упаковке могут скрываться неприятные сюрпризы — примеси, маленькие жучки и даже черви.

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