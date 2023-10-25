Изучить, поджечь и замочить: как отличить натуральный рис от подделки

Рис не только является самостоятельным гарниром, но и входит в состав многих популярных блюд. Для того чтобы результат готовки порадовал, важно грамотно подойти к выбору крупы, ведь порой в упаковке могут скрываться неприятные сюрпризы — примеси, маленькие жучки и даже черви.