Политика как она есть

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Большой обед у Берлускони

Большой обед у Берлускони

Добрый день, агрессоры. Итак, 19 июля один из лучших друзей Путина, бывший премьер-министр Италии и лидер партии Forza Italia, сеньор Сильвио собрал на своей вилле Гранде в одном из престижных пригородов Рима соратников по борьбе за дело Путина.

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