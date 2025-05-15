Сахарный диабет у детей

Что нужно знать родителям о диабете первого типа у детей, каковы его симптомы и факторы риска Мы живем во времена, когда сахарным диабетом болеют около 380 миллионов человек, и с каждым годом количество пациентов увеличивается.
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