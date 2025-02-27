Вредно ли подростку пользоваться дезодорантом? Отвечает дерматолог

Не вызывает ли дезодорант рак молочной железы? Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Freepik Дерматолог DocDeti Анна Трушина объяснила проекту Дети Mail, с какого возраста ребенок может использовать дезодорант или антиперспирант и не опасно ли это для здоровья.