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Сын спортсмена выскочил на борцовский ковер

Сын спортсмена выскочил на борцовский ковер

Необычный инцидент произошёл на турнире по грэпплингу, проходившем в Стамбуле. Маленький мальчик выбежал на борцовский ковер, чтобы помочь своему отцу.

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