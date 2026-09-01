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«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ по версии Opta. «Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Тоттенхэм» выпал из топ-10

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги сезона АПЛ. «Арсенал» укрепился в статусе главного претендента на чемпионство.

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