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На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно

На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно

На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно Елена ГалицкаяСМИ сообщили о появлении огромной трещины на поверхности Солнца, которая сравнима по размеру с Евразией, передают журналисты ftimes.

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