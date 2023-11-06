На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно Елена ГалицкаяСМИ сообщили о появлении огромной трещины на поверхности Солнца, которая сравнима по размеру с Евразией, передают журналисты ftimes.
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