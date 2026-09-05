2 pilots dead in Greek air show crash near Athens

A Greek air force jet crashed during an air show killing both pilots at an air force base north of Athens Saturday, officials said.
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