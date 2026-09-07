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Регионы России

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Более 27 тысяч костромских семей получили губернаторские подарки для новорожденных

Более 27 тысяч костромских семей получили губернаторские подарки для новорожденных

Мера поддержки действует с 2020 года по инициативе Сергея Ситникова в рамках Народной программы «Единой России».

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