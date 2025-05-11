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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саттон про 0:0 с «Сити»: «Саутгемптону» не стыдно праздновать, будучи второй худшей командой АПЛ всех времен? Какое сборище неудачников, насколько низкая у вас планка?»

Саттон про 0:0 с «Сити»: «Саутгемптону» не стыдно праздновать, будучи второй худшей командой АПЛ всех времен? Какое сборище неудачников, насколько низкая у вас планка?»

Команды сыграли вничью (0:0) в 36-м туре АПЛ. «Саутгемптон», набрав 12 очков, занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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