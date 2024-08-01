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Медведев: «В осеннюю сессию ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета»

Медведев: «В осеннюю сессию ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями фракции, в рамках которой обсудил итоги весенней сессии и планы на осеннюю сессию, а также подготовку к Единому дню голосования.

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