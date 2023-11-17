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Милош Бикович выразил опасения о возможном захвате кино искусственным интеллектом

Актер поделился мнением о технологиях в кинематографе на культурном форуме в Петербурге. Внедрение искусственного интеллекта в киноиндустрию стало одной из значимых тем для обсуждений на Международном культурном форуме в Петербурге.

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