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Царьград

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Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей 8 октября гражданки России

Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей 8 октября гражданки России

Полиция Турции обнаружила тело гражданки России, которая пропала 8 октября на черноморском побережье в провинции Орду, сообщает агентство DHA.

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