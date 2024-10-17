Боксер Бетербиев отреагировал на оскорбительные слова экс-супруги Бивола

Абсолютный чемпион мира, российский боксер Артур Бетербиев отреагировал на слова бывшей супруги его соперника Дмитрия Бивола Екатерины, которая активно порадовалась его поражению, добавив в свою речь оскорбления, и поздравила Бетербиева.
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