Боксер Бетербиев отреагировал на оскорбительные слова экс-супруги Бивола

Абсолютный чемпион мира, российский боксер Артур Бетербиев отреагировал на слова бывшей супруги его соперника Дмитрия Бивола Екатерины, которая активно порадовалась его поражению, добавив в свою речь оскорбления, и поздравила Бетербиева.