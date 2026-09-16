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Пауз не будет: дипломат Жданова жестко ответила Западу на попытки дать Киеву время на перегруппировку

Пауз не будет: дипломат Жданова жестко ответила Западу на попытки дать Киеву время на перегруппировку

ВЕНА, 17 сентября, ФедералПресс. Москва нацелена исключительно на фундаментальное разрешение конфликта и категорически отвергает любые сценарии с временными паузами в боевых действиях, позволяющими силам противника восстановить ресурсы.

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