Мэрия и внутрипол Кургана названы антилидерами в топе открытости СМИ: «Побороть высокомерие»

КУРГАН, 19 мая, ФедералПресс. В Кургане на межрегиональном форуме НКО и СМИ с международным участием «Партнерство: открываем новые горизонты» представили итоги опроса СМИ, работающих в области, о взаимодействии с органами власти, предприятиями и организациями в 2024 году.