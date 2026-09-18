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Владимирские новости

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Прокуратура требует оборудовать площадку пескосоляной смеси в Зеленоборском

Прокуратура требует оборудовать площадку пескосоляной смеси в Зеленоборском

На площадке для хранения пескосоляной смеси в Зеленоборском, где находится свыше 1200 тонн материала, отсутствуют ограждение, твёрдое покрытие, дренаж и обваловка, что угрожает окружающей среде.

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