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Царьград

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  • Амара Карпова
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  • Silver Kont
    Похоже, затеяна какая-то мутная игра.... Сейчас, в новом году, прекратится подача газа в гейропу, а он ой как нужен.....В ходе расследова...

Россия может нанести удар по газовой системе Украины после 31 декабря

Россия может нанести удар по газовой системе Украины после 31 декабря

Газотранспортная система Украины может стать целью для России из-за отказа Киева продлить транзитный договор.

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