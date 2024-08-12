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Sunday Times: Зеленский давил на генералов ради наступления в приграничье

Sunday Times: Зеленский давил на генералов ради наступления в приграничье

Владимир Зеленский давил на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область, утверждает в своей статье для Sunday Times научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

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