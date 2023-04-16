Слово и дело

9 391 подписчик

Артиста Михайловского театра Романа Волкова госпитализировали во время спектакля

Артиста Михайловского театра Романа Волкова госпитализировали во время спектакля

Артиста Михайловского театра в Санкт-Петербурге Романа Волкова госпитализировали. Он получил травму во время спектакля «Золушка».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх