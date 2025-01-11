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"Запад не прощает долга": В Крыму объяснили, чем расплатится Украина за "помощь"

"Запад не прощает долга": В Крыму объяснили, чем расплатится Украина за "помощь"

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов уверен: "Запад не прощает долга". И за вся та "помощь", которую страны НАТО сейчас оказывают Киеву, ещё больно аукнется Украине.

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