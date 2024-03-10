Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлейший
    Запад так хочет войны с Россией? Пусть посмотрят на Артемовск, Авдеевку, они готовы увидеть подобное на месте Варшавы...AC: в случае ввод...
  • Владимир Петров
    Среди хохлов-палачей невозможно не ё-нуться. Слетел англик с катушек.Telegraph: британ...
  • Иванов
    Рублев не боец. Он всегда проигрывает на финише.Рублев не смог пр...

Политолог Розенталь: Милей отвлекает общество Аргентины от провала своих реформ

Политолог Розенталь: Милей отвлекает общество Аргентины от провала своих реформ

10 марта исполняется ровно три месяца с вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея. Крайне правый политик пришел к власти, обещая радикальные реформы в угоду процветания государства, но пока не смог реализовать большинство своих планов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх