Политолог Розенталь: Милей отвлекает общество Аргентины от провала своих реформ

10 марта исполняется ровно три месяца с вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея. Крайне правый политик пришел к власти, обещая радикальные реформы в угоду процветания государства, но пока не смог реализовать большинство своих планов.
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