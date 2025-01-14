МЖД усиливает профилактическую работу с гражданами в Рязанской области

Особую тревогу вызывает рост случаев травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры.С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними.
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