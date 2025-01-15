В России хотят запретить продавать детям фастфуд: ограничения позитивно скажутся на здоровье

Орлов направил письма с этой просьбой руководителю Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Государственной думы Вячеславу Володину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, как сообщает издание «Известия».
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