«Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих

Обстоятельный кинорассказ про спецоперацию На дворе 80-е прошлого века. Оперативник Роберт Мейзур (Брайан Крэнстон), всю жизнь проработавший под прикрытием, собирается после чуть было не сорвавшейся операции на пенсию, но его напарник Эмир (Джон Легуизамо) очень некстати вышел на след, обещающий вывести к верхушке колумбийского наркокартеля, а может и к самому Пабло Эскобару.