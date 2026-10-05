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Пронедра

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Боязнь прикоснуться к умершему является языческим пережитком

Боязнь прикоснуться к умершему является языческим пережитком

Вопрос о том, можно ли прикасаться к телу умершего человека, на протяжении веков вызывал у людей тревогу и множество самых разных представлений.

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