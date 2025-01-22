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Песков: Федерация шахмат России поддерживала чемпиона мира Мурзина

Песков: Федерация шахмат России поддерживала чемпиона мира Мурзина

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda Пресс-секретарь президента РФ и глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков заявил, что организация поддерживала чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина.

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