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Не рой себе яму: почему строящаяся «линия Зеленского» не спасёт Украину от поражения

Не рой себе яму: почему строящаяся «линия Зеленского» не спасёт Украину от поражения

Вот уже три четвёртую неделю, с объявления Зеленским 1 декабря о переходе ВСУ к «стратегической обороне», украинские войска и согнанные к ним на помощь гражданские строительные организации поспешно возводят укрепления.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Строй не строй ничего уже режим не спасет,во-первых время не хватит как в Авдеевке сделать,а во- вторых своих заводов нет,а если есть,то их достают наши снаряды,в -третьих Запад выдыхается и начинает трезво оценивать обстановку.Слушать надо было провидица Ванну,она предрекла России блестящее будущее,которая будет доминировать в Европе по любому.
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