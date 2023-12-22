Не рой себе яму: почему строящаяся «линия Зеленского» не спасёт Украину от поражения

Вот уже три четвёртую неделю, с объявления Зеленским 1 декабря о переходе ВСУ к «стратегической обороне», украинские войска и согнанные к ним на помощь гражданские строительные организации поспешно возводят укрепления.
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