Nikolay Zakharov

Строй не строй ничего уже режим не спасет,во-первых время не хватит как в Авдеевке сделать,а во- вторых своих заводов нет,а если есть,то их достают наши снаряды,в -третьих Запад выдыхается и начинает трезво оценивать обстановку.Слушать надо было провидица Ванну,она предрекла России блестящее будущее,которая будет доминировать в Европе по любому.