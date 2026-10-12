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ИА Регнум

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В Гватемале 15-летняя девочка ожила в гробу во время похорон

В Гватемале 15-летняя девочка ожила в гробу во время похорон

В Гватемале 15-летняя девушка, которую родственники посчитали умершей, неожиданно ожила в гробу непосредственно во время похорон.

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