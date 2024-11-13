Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Уничтожить, закрепить, распустить.....что далее то? Вот когда соглашение о мире подпишут с США, тогда что то можно го...Волкер: Трамп поп...
  • Геннадий Бережнов
    Трамп баламут и ожидать позитива от его правления не стоит! Он не понял, что угрожать и ставить нам ультиматумы беспо...Волкер: Трамп поп...
  • Александр24
    Можно договариваться - почему нет? Распустить  украинскую армию, оставив только полицию. Уничтожить всё тяжёлое воору...Волкер: Трамп поп...

До конца года Украина будет с деньгами и оружием, а там – будет видно

До конца года Украина будет с деньгами и оружием, а там – будет видно

До окончания каденции Джо Байдена США отправят Украине более 500 ракет для ПВО Patriot и NASAMS, пишет The Wall Street Journal По словам источников издания, это должно обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх