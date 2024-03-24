Басманный суд Москвы арестовал участника теракта в "Крокусе" Файзова до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал четвертого обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Мухаммадсобира Файзова до 22 маяю Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
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