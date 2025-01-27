Виноваты климат и инфляция: в РЭК объяснили, почему в Омской области такая дорогая коммуналка. Средняя стоимость всех услуг ЖКХ в регионе оказалась практически самой высокой в Сибири.
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Виноваты климат и инфляция: в РЭК объяснили, почему в Омской области такая дорогая коммуналка. Средняя стоимость всех услуг ЖКХ в регионе оказалась практически самой высокой в Сибири.