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Блогер Лебедев обратился к Дурову* из-за опасной функции Telegram

Блогер Лебедев обратился к Дурову* из-за опасной функции Telegram

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к основателю Telegram Павлу Дурову* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с предупреждением о потенциально опасной возможности мессенджера.

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