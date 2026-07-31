Блогер Лебедев обратился к Дурову* из-за опасной функции Telegram

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к основателю Telegram Павлу Дурову* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) с предупреждением о потенциально опасной возможности мессенджера.
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