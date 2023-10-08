МЧС ликвидирует последствия непогоды в России, нарушено электроснабжение в 9 регионах

Сегодня в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это профессиональный праздник фермеров, агрономов, зоотехников, инженеров и других сотрудников агропромышленного комплекса.
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