За январь — сентябрь 2026 года в Ивановской области ввели 386,9 тысячи квадратных метров жилья — на 9,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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